南投人免費搭氦氣球2／4起預約

南投縣政府斥資5.22億元在草屯九九峰打造全台首座氦氣球樂園，去年底公布2月11日試營運後，民眾相當關心預約方式、時間等規定。26日縣長許淑華在縣務會議中公布細節，表示將在2月4日起開放草屯鎮與南投縣民網路預約免費試乘，3天僅限1700人。

目前園區正加緊安裝建置，進行試運轉、安全檢測及審查等工作，預計28日氦氣球升空測試。2月4日開放民眾網路預約免費試乘，並於12至14日3天分時段入園。對象限草屯鎮民1000名、南投縣民700名共1700名，額滿為止。2月17日起則開放全國民眾網路預約，氦氣球每班能搭乘25人、每日限2000人入園，目前入園費定價99元，搭乘氦氣球得再加699元。其餘正式營運措施、優惠票價等細節，將在2月4日與南投燈會活動一併公布。

九九峰為台灣三大火炎山地形之一，本就以地質特殊、景觀優美聞名，如今民眾不僅能以氦氣球繫留方式升至最高300公尺空中，鳥瞰四周美景，園區還規畫森林空中探索步道等設施，結合豐富生態資源，打造成兼具生態休閒、餐飲購物與親子教育的場域，不但當地居民期待，更吸引外地遊客慕名而來。

許淑華表示，12年前南投曾舉辦台灣燈會，今年馬年規畫展出雙主燈，並添加創意，希望搭配氦氣球樂園能突破去年550萬人次造訪。另氦氣球最高能直上300公尺，初期考量安全，僅升至高度150公尺，之後將視情況提升高度，讓乘客能在視野更遼闊的高空飽覽烏溪沿線景致。