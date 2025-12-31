南投人快儲水！1/8大停水23小時 「影響4.5萬戶」範圍曝光

生活中心／朱祖儀報導

南投人記得儲水。（示意圖／資料照）

南投人注意！台水公司第四區管理處表示，為提供南投地區更穩定之供水，辦理水里溪取水口改善及增設工程，預計於115年1月8日0時至1月8日23時止停水改接施工，影響供水時間計23小時，停水戶數約4萬4996戶。

停水範圍一次看

南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里(部份)、永豐里（部份）、福興里（部份）、三興里（部份）、平山里（部份）。

名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村。

水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村。

集集鎮：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里。

竹山鎮：消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、山崇里、富州里、中央里、社寮里（部分）。

台水提醒，受影響地區用戶記得提早儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞。復水後管線末端、大樓及地勢較高之地區可能延後數小時恢復正常供水。另外，為維護民眾用水權益，台水設置了40處臨時取水站，並調派7輛水車巡迴補水。

南投1/8停水範圍。（圖／台水）

40處臨時取水站位置

1.南投市 南投市府南二路25號

2.南投市 南投市民族路200號（陸橋旁）

3.南投市 南投市復興路669號（漳興國小）

4.南投市 南投市文化路與南崗一路交叉口（南投縣立體育場）

5.南投市 南投市南崗三路1號（農會展售中心）

6.南投市 南投市同源八街與同源七街18巷路口（同源社區公園）

7.南投市 南投市永鳴路122號（永山宮）

8.南投市 南投市吉利路401號（大樹旁公園）

9.南投市 南投市八卦路1310號（鳳山寺）

10.南投市 南投市八卦路839號（鳳鳴里活動中心）

11.南投市 南投市八卦路169巷口

12.南投市 南投市八卦路51號

13.南投市 南投市南崗一路55巷巷口

14.名間鄉 名間鄉彰南路450號（名間鄉農會新街辦事處）

15.名間鄉 名間鄉彰南路259號（僑興國小）

16.名間鄉 名間鄉仁和村山腳巷11號（仁和村辦公處）

17.名間鄉 名間鄉庄仔巷24-1號（土地公廟）

18.名間鄉 名間鄉彰南路48號（慶滿樓宴會餐廳前）

19.名間鄉 名間鄉南雅街29號（南雅街田墘巷交叉口）

20.名間鄉 名間鄉新民村外埔巷11-1號（新民村辦公處）

21.水里鄉 水里鄉民權巷2號（車埕火車站）

22.水里鄉 水里鄉城福街66號（村辦公室）

23.水里鄉 水里鄉博愛路37號（三村集會所）

24.水里鄉 水里鄉水信路三段117-1號（上安社區活動中心）

25.集集鎮 集集鎮田寮巷1-1號（田寮社區發展中心）

26.集集鎮 集集鎮八張街181號（八張社區活動中心）

27.集集鎮 集集鎮民權路430號（水里營運所）

28.竹山鎮 竹山鎮大明路356號（竹山營運所）

29.竹山鎮 竹山鎮中山停車場（城隍廟旁，近桂林橋）

30.竹山鎮 竹山鎮竹山路217號（竹山國中）

31.竹山鎮 竹山鎮大明路666號（雲林國小）

32.竹山鎮 竹山鎮公所路100號（竹山鎮公所）

33.竹山鎮 竹山鎮中崎里集山路3段1394號（中和國小前人行道）

34.竹山鎮 竹山鎮鹿山路40號前（延和國中操場前人行道）

35.竹山鎮 竹山鎮大和街42號（延和里辦公處）

36.竹山鎮 竹山鎮集山路三段129號（全家竹山夯蕃薯店）

37.竹山鎮 竹山鎮延正路70號（竹山護天宮前廣場）

38.竹山鎮 竹山鎮鯉南路與如意街口（邊空地）

39.竹山鎮 竹山鎮鯉行路4號旁（鯉魚社區前廣場、重興岩旁）

40.竹山鎮 竹山镇集山路一段1236巷6號（中央里辦公室）

