南投人氣炸「灌爆許淑華」！縣府揭關鍵原因
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風步步逼近，全台各地昨（11日）晚陸續公布停班停課，中部地區包括台中、彰化都放颱風假，唯獨南投縣堅持「照常」運作，瞬間引爆民怨，縣長許淑華的臉書遭網友灌爆留言。對此，南投縣政府也出面解釋關鍵原因。
中央氣象署指出，鳳凰颱風暴風圈於凌晨觸及恆春半島，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島與澎湖地區都構成威脅。不過根據最新觀測，颱風強度已有減弱趨勢，暴風圈範圍也逐步縮小。
各縣市11日晚間陸續發布停班課訊息，中部地區由台中市率先於晚間7時宣布放颱風假，彰化、雲林、苗栗隨後跟進，結果南投成為「中部唯一沒放假」的縣市，引發網友不滿，灌爆縣長許淑華的臉書：「中部只有我們不放假？這樣對嗎？」「請多想跨區就讀的莘莘學子們」、「縣長我要咕嚕咕嚕了」、「就南投縣最特別」。
對此，南投縣政府則表示，依據氣象署預報，今（12）日南投平均風力為4至5級，最大陣風僅6至7級；24小時雨量預測平地不到50毫米、山區介於50至100毫米，均未達到停班停課標準，因此週三維持正常上班、正常上課。
