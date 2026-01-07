南投人注意！5鄉鎮市1/8停水23小時 影響近4.5萬戶

台灣自來水公司第四區管理處為提供南投地區更穩定供水，辦理水里溪取水口改善及增設工程，預計於1月8日凌晨0時起至當日23時止進行停水改接施工，影響供水時間計23小時，停水戶數約4萬4996戶。

南投 5鄉鎮(市)部分地區自1月8日凌晨0時起停水23小時 。（示意圖／中天新聞）

南投縣政府建設處表示，本次停水影響地區包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮部分地區共84個村里。除停水區域外，其餘地區不受影響，維持正常供水。建設處呼籲影響地區用戶提早儲水備用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞。復水後管線末端、大樓及地勢較高之地區可能延後數小時恢復正常供水。

廣告 廣告

本次停水範圍中，南投市有鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里部分、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里部分、永豐里部分、福興里部分、三興里部分、平山里部分，共24里。

名間鄉停水範圍為新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村等9村。水里鄉有水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村共18村。

停水範圍一次看。（圖／台水提供）

集集鎮有集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里等11里。竹山鎮則包括消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里鯉魚國小以北、山崇里、富州里、中央里、社寮里部分等22里。

為維護民眾用水權益，台水公司將設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水。臨時供水站分布於南投市14站、名間鄉7站、水里鄉4站、集集鎮3站及竹山鎮12站，包括南投市府南二路25號、名間鄉彰南路450號名間鄉農會新街辦事處、水里鄉民權巷2號車埕火車站、集集鎮民權路430號水里營運所、竹山鎮大明路356號竹山營運所等地點。相關資訊詳見台水公司停水公告網站。

延伸閱讀

羅志祥鬆口「四大天王難合體」原因 嘆：不會有人理

寶積林居士林舉辦週年慶典祈福 倡行慈悲與善行照亮社會

影/闖禍了！高雄曳引車「要人命」鋼材噴一地慘況曝光