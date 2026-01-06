南投仁愛鄉中正村原住民集會所及休憩環境工程動土

記者張益銘／南投報導

南投縣府積極推動原住民族地區公共建設，經縣長許淑華、縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信大力推動，仁愛鄉中正村「原住民集會所及休憩環境建置計畫」今（6）日在過坑派出所旁舉行動土典禮，許多部落耆老、民意代表及居民共同見證工程開工，象徵地方期待已久的部落公共空間邁向全新里程碑。

許淑華表示，中正村為仁愛鄉主要部落之一，長期以來缺乏完善的集會活動場所，社區辦理慶典、長者照護課程、部落會議或文化展演時皆受場地限制，縣府為此與鄉公所合作，在議會支持下，縣府自籌3千萬元經費辦理集會所及休憩環境建設，完工後居民將有更好的運動及休憩環境使用。未來縣府會持續投入經費在仁愛鄉基礎建設，讓每個部落都能受到更完善的照顧。

動土典禮首先進行祈福儀式、部落耆老歌唱及原住民舞蹈，設計公司簡報介紹工程內容，最後在良辰吉時進行動土典禮，祈求工程順利完工，讓部落居民早日使用。

「中正村原住民集會所及休憩環境建置計畫」內容包括原住民集會所主體建築、周邊休憩環境改善、停車空間配置等，集會中心可容納約100人，舉辦部落會議、慶典及社區活動，另設有全天候多功能運動場，包含1面籃球場、1面排球場及4面羽球場，打造符合部落文化、生活需求與活動使用的多功能空間。

南投縣仁愛鄉中正村「原住民集會所及休憩環境建置計畫」今日在過坑派出所旁舉行動土典禮。（南投縣政府提供）

