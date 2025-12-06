南投仁愛鄉熊出沒 南豐、翠華2村居民首通報

村民晚間前往巡視水管，意外發現有黑熊出沒。

發現民眾說：「黑熊，台灣黑熊耶，哇，真的有熊。」

這個月2日，南投仁愛南豐村的村民目擊到黑熊出沒，而黑熊看到人也隨即閃避。另外3日在仁愛的翠華村，也有部落民眾發現，黑熊出沒在北港溪上游的河岸。

南投縣仁愛鄉翠華村翠巒社區理事長林國強表示，「牠就在邊坡那邊走來走去，差不多一段時間就往森林裡面走，就是怕村民他們飼養的一些雞鴨、農作，會不會遭到破壞這個問題而已。」

林保署南投分署保育科科長楊曼蕾說：「仁愛鄉南豐村跟翠華村這2個地點，都是首次接獲民眾目擊回報。」

廣告 廣告

林保署南投分署接獲2起通報後，隨即啟動相關監測及防範工作，而由於2地都是首次，接獲通報目擊黑熊的紀錄，當地附近又有茶園，以及露營區，提醒民眾提高警覺外，也要妥善保存食物及廚餘。

學者表示，當地屬黑熊的潛在分布區，因此也會有熊出沒。

屏科大野生動物保育研究所教授黃美秀說：「仁愛鄉是熊的潛在分布地，其實仁愛那個地區都還算是有熊分布的範圍，只不過可能相對的數量比較少，因為很少看到，因為過往都沒什麼資料，後續持續加強監測其實是需要的。」

學者表示，和以往觀測的熱區相比，當地確實較少有通報紀錄，民眾如果目擊除了保持冷靜降低干擾，也要向相關單位通報，來進行後續的監測及追蹤。

更多公視新聞網報導

用無人機播放狗叫聲 日本岐阜縣驅熊出奇招

小公熊闖花蓮卓溪部落被捕獲 體態瘦弱送醫檢查評估是否野放

黑熊闖花蓮雞舍掠食雞犬 林保署連夜驅趕

