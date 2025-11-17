南投仁愛鄉精英牙醫醫療站揭牌 (圖)

樂天桃猿在奪得總冠軍後，未跟總教練古久保健二續約，引起熱議，許多古久保健二帶過的球員紛紛在社群平台留言，對於「阿公」離隊感到不捨，上週六，古久保健二離台，不少球員都到機場送機，林立也是其中1人，對於球隊這樣的人事異動，他表示這是球隊的選擇，球員也是一樣，球隊沒有要續約，再多的抱怨也沒有用，他們能做的就是準備好自己，迎接新球季。

TSNA ・ 2 小時前