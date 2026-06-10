南投仁愛鄉豪雨成災急停班課 清境農場只出不進
南投縣由豪雨轉為大雨，清晨起仍持續降雨，原本宣布正常上班上課的仁愛鄉，因雨勢突然變大，投89線也多處路段出現落石及坍方，鄉公所為鄉民安全緊急停班停課。
清境農場同步宣布園區只出不進，下午馬術秀暫停。
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