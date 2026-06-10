南投仁愛鄉豪雨成災急停班課 清境農場只出不進

今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。對此，氣象粉專也示警，鋒面並未完全遠離。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言