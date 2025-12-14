南投仁愛鄉農會2025台灣高山茶王冬茶評鑑頒獎

【記者林玉芬/南投報導】仁愛鄉農會13日於五岳巴萊館舉辦2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，由原味的老少歌舞表演揭開序幕，縣長許淑華親臨頒獎，縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、縣農會總幹事曾明瑞全程參與。



今年度受極端氣候影響，冬茶產量銳減3至5成，但在茶農精湛技術下，仍淬鍊出高品質好茶。大茗本位製茶堂獲特等獎，董事長林柏宏將獲獎30斤頂級比賽茶全數捐出義賣，募得100萬元，全數回饋鄉里弱勢與救災團體，讓台灣高山茶王不僅有高度更有溫度。

頒獎大會除頒獎給服務農會長達40年的資深員工鍾瓊蘭，感謝其一生奉獻；同時嘉勉仁愛高農四健會榮獲全國作業組競賽第三名，展現青年學子對製茶技藝的傳承與創新。

許淑華致詞時表示，今年中部高海拔茶區在7月及9月接連遭遇颱風侵襲，導致茶樹根系受損，冬茶生長緩慢，產量減少3至5成。然而，冬茶採製期間天氣晴朗，利於茶菁萎凋及發酵控制，雖然產量減半，品質卻不減反增。榮獲特等獎的大茗本位製茶堂，參賽3件分別拿下特等獎、頭獎壹獎及頭等獎，董事長林柏宏將30斤得獎茶，分成10組義賣，獲得認購金額達100萬元全數捐贈予仁愛鄉弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，冬茶評鑑競賽激烈，總參賽點數達611件，為維護「台灣高山茶王」的金字招牌，評審團嚴格把關，淘汰率高達49.59%。最終脫穎而出的特等獎茶品，茶湯水色蜜綠清澈，香氣純淨帶有淡雅花香，滋味鮮甜圓滑，口感純潤細緻，充分展現仁愛高山茶不可取代的優質實力。

戴錦稔說，這次冬茶賽為保障消費者權益，在農業部農糧署及茶改場輔導下，落實嚴格食安機制，所有參賽茶農納入QR-code可追蹤溯源系統，並配合多重元素分析、DNA分子鑑定等技術，嚴格杜絕境外茶混充，確保每一口「台灣高山茶王」都是正港台灣味。