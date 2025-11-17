南投仁愛、中寮設牙醫站 偏鄉看牙不再翻山越嶺

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）改善偏鄉牙醫醫療，南投縣府設立仁愛鄉精英牙醫醫療站、中寮鄉北中寮牙醫醫療站，今天舉行揭牌典禮；精英牙醫站預計12月2日開始接受預約診療，北中寮牙醫站規劃12月初運作。

改善仁愛鄉、中寮鄉居民求診牙醫需求，衛生福利部中央健康保險署、南投縣政府衛生局合作成立牙醫醫療站，今天辦理精英牙醫醫療站、北中寮牙醫醫療站揭牌典禮，讓居民不再翻山越嶺看牙醫，縣長許淑華、衛福部口腔健康司長張雍敏等人出席揭牌儀式。

廣告 廣告

許淑華表示，仁愛鄉幅員廣大、交通不便，依區域大致分為力行線、親愛線、廬山線、互助線，目前在霧社、互助村設有牙醫醫療站，無牙醫站有廬山線、力行線，但力行線目前有「山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」支援，因此衛生局爭取衛福部補助再設置2站。

南投縣衛生局長陳南松說，牙科醫療設置成本高，尤其設備購置及支援醫事人員招募不易，感謝南投縣牙醫師公會協請台中市牙醫師公會進駐人力，設置精英牙醫醫療站，可為當地鄉親縮短1小時以上看診來回時間，便利的口腔醫療服務，對長輩及幼兒看診更友善。

健保署透過新聞稿表示，精英牙醫醫療站設於原精英村衛生室，由台中市牙醫師公會統籌人力，目前共有6名牙醫師排班，每週二、三、六的上、下午共開6節門診；北中寮牙醫醫療站設於中寮鄉龍岩村，由南投縣牙醫師公會統籌4名牙醫師於每週五、六、日共5節門診。

健保署表示，2處牙醫站引進全新設備，包含X光機、牙科診療椅、高壓消毒鍋等，提供一般牙科診療、口腔衛教、兒童塗氟等服務，營造與市區診所同等診療品質；南投縣新增2處牙醫站後，全縣已有7處牙醫站及63處牙醫巡迴點，今年服務患者突破1萬人次。（編輯：陳仁華）1141117