南投今年前11月69件山難 求救原因這類最多

〔記者張協昇／南投報導〕山林解禁後山難頻傳，南投縣消防局統計，今年1至11月，轄區通報山難救援案件69件，造成7人死亡，求救原因以迷路最多共16件、其次為惡劣天候9件、創傷及高山症也分別有9件，呼籲山友務必做好完善登山規劃，避免獨攀與落單，萬一迷路時切勿驚慌，請牢記「STOP」口訣、善用手機離線地圖APP，如無法撥打110或119尋求協助，應至通訊位點撥打「112」緊急救難號碼，等待救援。

消防局指出，今年山難求救原因另有墜谷7件、疲勞7件、遲歸5件、落雷1件及其他原因6件。從求救原因分析，顯示迷路最多，因此為避免入山後迷途，請勿輕易偏離主路線，並牢記「STOP」口訣，即S(Stop)先停下行動；T(Think)回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O(Observe)觀察周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨地方，避免下切溪谷；P(Plan)擬定待援計畫，分配飲食水量，尤注意保暖。

廣告 廣告

消防局表示，山難求救原因第二位為惡劣天候，民眾在颱風季節及雪季期間，較易發生山難，出發前務必密切注意氣象預報，審慎評估是否取消登山行程，避免遭遇惡劣天候進退兩難，或因受傷及高山症發作無法前行，甚至因失溫或墜谷導致死亡。

消防人員強調，雪季來臨，攀登高山應備安冰斧、冰爪、岩盔雪地三寶，並受過雪地登山訓練， 尤其登山時應避免獨攀及落單，萬一發生狀況時才有人能在第一時間救援，領隊更應負起責任，確保團進團出，不應讓團員落單及不讓隊員之間距離拉得太長，以確保登山安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台玻總裁林伯實涉10億元股權假交易 士檢起訴

台南安平酒駕肇事者被起底是小草 連鎖店還給民眾黨員優惠

獨家》神助攻! 警高官祈福隔日尋獲白骨 屏東車城福安宮再添傳奇

找到了！女疑遭殺害棄屍彰化139線 土堆露手臂開挖驚見剩白骨

