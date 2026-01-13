南投以北7縣市低溫特報！鄭明典秀圖示警：恐有顯著低溫

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。氣象署發布低溫特報，今（13）日晚至明（14）日上午北部、南投及金門有10度以下氣溫。前氣象局長鄭明典表示，現在西半部雲量極低，西半部風速減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫！

氣象署下午發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

鄭明典稍早在臉書以「今晚輻射冷卻會多強？」為題發文表示，現在西半部雲量極低，地面觀測顯示相對濕度也普遍偏低，決定輻射冷卻強度的主要變因剩下「風速」。

他進一步指出，看天氣系統變化，一個順時針旋轉的小高壓出海，現在小高壓還在陸地上，台灣北部是西北風，逐漸會轉成北風、再轉東北風，午夜過後可能變成偏東風。這樣的條件下，西半部風速也會減弱，有很高的機率出現顯著的輻射冷卻低溫，「當然，區域性的雲量變化還是有可能會帶來不確定性！」

氣象署預報，周三（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，請留意清晨較低的溫度。

