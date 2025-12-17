南投企業經理人交流協會會長交接

縣長許淑華出席南投企業經理人交流協會會長交接。(圖：南投縣府提供)

▲縣長許淑華出席南投企業經理人交流協會會長交接。(圖：南投縣府提供)

南投企業經理人交流協會十七日在草屯成都婚宴會館，舉辦「第二十三、二十四屆會長交接典禮」，縣長許淑華到場及與會貴賓一同觀禮。交接儀式由工策會總幹事李哲華擔任監交人，卸任理事長葉光哲將會長彩帶及印信交接給新任會長施宜廷，施會長並介紹新任幹部，過程簡單隆重。

許縣長表示，企經協會於民國91年在縣府工策會輔導下成立，成員都是縣內企業界菁英，主要培育二代接班人，提升企業水準，進而提升員工福利與工作環境。葉會長到台積電、工研會等國內外企業參訪交流取經，回來後聘請講師上課，讓企業面對各種環境挑戰都有幫助，相信新接任的施會長能承先啟後，帶領大家突破自我，讓企業不斷成長。縣府在議會支持下，將積極做好工業區招商，提供更多資源，造福南投鄉親。

新接任的施會長說，家中在南崗工業區經營鋼構及廠房營造經營已四十年，企經會是促進學習、交流與共同成長的重要平台，未來一年中，將會舉辦更多企業參訪活動及研習課程，聚焦AI及產業應用，朝製造業自動化、智能服務，以面對跨領域競爭及新型態競爭者的挑戰，讓大家互相學習、產業更加進步。

縣議員林儒暘也到場致意，他說，南投有許多優質的企業，企業永續發展才能讓在地人有更好的就業環境，由於產業結構的轉變，企業經營有許多需要挑戰的地方，希望透過企經會的協助，讓新一代年輕人學習如何因應，突破重重關卡，讓南投企業發展更好。