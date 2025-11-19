南投低溫12.8度 白天略回溫水氣增

中央氣象署指出，今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，本島平地最低溫出現在南投為攝氏12.8度，西半部及宜蘭低溫約攝氏15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。

降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多、偶見陽光的天氣。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

風浪方面，桃園至台南、台東、恆春半島及各離島有局部8到10級強陣風發生的機會；沿海浪高約2至4米左右，海邊活動請注意安全。 (編輯:柳向華)