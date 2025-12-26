南投信義早梅搶開花 12/27「踏雪尋梅」開跑

南投信義鄉天氣變冷，鄉內梅樹花苞愈結愈多，部分還已開出早花。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉農會配合年底開跑的賞梅季，12月27日將在農會梅子夢工廠舉辦「踏雪尋梅」開鑼活動，屆時將有「梅開三弄」梅子泡菜DIY與手作體驗，還有2000張園遊券供民眾免費兌換，目前鄉內梅樹已開始結花苞，甚至有早梅搶先開花，預計明年元月5日起進入開花期。

信義鄉農會表示，梅花愈冷愈開花，最近天氣又變冷，讓梅樹上的花苞愈結愈多，不僅有的已經可見白色花芽，甚至部分早花還開出近1成花況，走在梅樹底下已能聞到梅花淡雅清香，由於近期都還有東北季風報到，對於梅樹上的花苞生長都有幫助，樂觀看待明年梅況。

廣告 廣告

農會也說，27日在梅子夢工廠將舉辦「踏雪尋梅」開鑼日，今年以「梅開三弄」為主題，除了有以信義高海拔高麗菜為材料的「梅子泡菜DIY」，還有在梅枝黏上爆米花的「爆梅花」，與拼貼木板公仔的「聖誕梅夢島」體驗，並且免費提供2000張園遊券讓遊客兌換。

此外，明年初進入賞梅季後，元月3日在梅子夢工廠還有「過五關・吃梅醬」主題日，民眾消費滿額可獲遊戲券，參與闖關有機會獲得農會商品，連過5關更可玩彈珠台，把農會超值商品帶回家，讓民眾到信義賞梅，還能試手氣、拿好康。

南投信義鄉天氣變冷，已有早梅搶先開花，花況將近1成。(記者劉濱銓攝)

南投信義鄉賞梅季將開跑，12月27日舉辦「踏雪尋梅」開鑼，屆時有「爆梅花」、拼貼木板公仔「聖誕梅夢島」等體驗。(記者劉濱銓攝)

南投信義鄉賞梅季將開跑，除了12月27日有開鑼日，明年元月3日還有主題日闖關拿獎品活動。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

明天大雨超溼冷！冷氣團週六才減弱 跨年、元旦天氣曝

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

冷氣團發威！合歡山下雪啦 台14甲限加掛雪鏈通行

