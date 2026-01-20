南投信義梅花爆開引人潮 農會衝破百萬業績

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉正值賞梅旺季，不分平假日都有許多遊客上山賞梅，民眾賞花之餘除會採買梅區農產品，也會到信義鄉農會梅子夢工廠消費，受惠賞梅人潮帶動，農會最近2個週末的農特產銷售都破百萬元，讓農會相當振奮，預計賞梅可持續到本週末。

信義鄉農會表示，目前鄉內梅花都已盛開，有些早開的如土場梅園則到了尾聲，其他像是外坪頂、烏松崙梅區仍有不錯花況，另在農會梅子夢工廠種有100多棵梅樹的梅園，也有一片盛開的賞梅小徑，是遊客休憩時都會造訪的梅園。

農會說，冬天正值信義鄉旅遊旺季，除了賞梅熱潮之外，連帶鄉內東埔溫泉區也吸引遊客泡湯，玉山塔塔加則有登山健行遊客，多元的觀光元素串聯，讓信義鄉冬季相當熱鬧，農會梅子夢工廠賣場業績也因此衝高，最近連續2個週末，週六、日合計營業額都達140萬元，賞梅熱潮可見一斑，預計信義賞梅進入最後1週，可望再嘉惠梅區農家農產銷售。

