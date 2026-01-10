南投信義梅花盛開 遊覽車違規闖入毀梅樹

狹窄山路出現遊覽車闖入卡在彎道，駕駛竟直接下車折梅樹樹枝。（圖／東森新聞）





梅花越冷越開花，南投信義鄉梅花目前綻放約七成，吸引大批遊客上山賞梅，遊客直呼美得像下雪。不過人潮湧入也衍生亂象，狹窄山路出現遊覽車闖入卡在彎道，駕駛竟直接下車折梅樹樹枝，警方表示遊覽車違規闖入投91線，可罰1800元。

紅色遊覽車開進狹窄的賞梅路段，轉彎處車身卡住，司機竟然動手折梅樹。目擊民眾：「欸欸你為什麼可以拔梅樹。」司機遭制止後返回車上，倒車又繼續開。目擊民眾：「他就硬要開下去。」

遊客都看不下去，因為這裡是賞梅路段，遊覽車硬過攀折到梅樹外，還造成交通堵塞。目擊民眾：「就這樣停在這裡喔。」

廣告 廣告

這裡就是位在南投信義鄉，近期冷氣團發威，讓梅園越冷越開花，目前開了大約有七成，吸引不少民眾前往賞梅，雪白的花瓣茂密盛開，怎麼拍都好看，還不時地散發出淡淡的梅花香味。

賞梅遊客：「超美的梅花是代表我們家的國花，下雪的感覺，飄下來的話像下雪的感覺，因為這裡路比較小，所以我比較推薦是平日來。」

只是美景出現遊客多，亂象跟著出現，遊覽車闖入載著大批遊客亂停車，在地居民都說住這這麼久，第一次見到遊覽車不是停在外圍，而是直接開進來，既自私又破壞梅樹，實在很誇張。

賞梅遊客：「這條路到底有沒有禁遊覽車進來，其實不大適合進來，多少會影響。」

信義分局副分局長吳子正：「遊覽車卡在彎道造成交通堵塞，該路段為公告禁止甲類大客車行駛路段，已違反道路交通管理處罰條例。」

遊覽車司機攀折梅樹除外，大客車本來就禁止進入投91線，依法可開罰1800元，至於遊客想輕鬆賞花拍美照，可以避開假日，梅花花期至一月底都還有機會欣賞到。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／都違規！直擊水果攤車違停車格 一邊躲警一邊賣

捷運新埔站外！ 拖板車違規右轉 撞單車奪命

新北拖板車違規右轉！ 7旬婦遭輾斷腿受困車底亡

