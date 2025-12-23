南投信義鄉梅花逐漸綻放 農會估115年1/5起盛開

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）日前氣溫下降搭配水氣，南投縣信義鄉梅樹陸續結花苞，甚至有梅花綻放，鄉農會表示，估明年1月5日至中旬梅花盛開，推薦至牛稠坑、烏松崙、風櫃斗等賞花，再品嚐梅子製品。

信義鄉是南投縣知名賞梅景區，信義鄉農會總幹事黃志騰今天接受中央社記者訪問表示，信義鄉主要賞梅景區包含牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、台21線99公里處的土場梅園、外坪頂蔡家梅園等，梅花盛開需低溫與水氣配合，未來幾天估有冷空氣，希望透過這波低溫與水氣讓梅花綻放，估12月底至明年1月中旬盛開。

廣告 廣告

梅子夢工廠區已有幾棵梅樹開花，廠長張志雄說，日前有一波降雨，梅樹葉子已完全掉落、花苞逐漸出現，花苞約15至20天開花，推估約明年1月5日盛開，花期估持續至農曆春節前，花況將較去年更佳，隨著開花先後順序，依海拔高低推薦先至風櫃斗，最後到外坪頂。

信義鄉農會今天宣傳「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動，將於27日在梅子夢工廠開鑼儀式，當天有茶席品茗、梅子泡菜製作體驗、梅子特色料理分享等。明年1月3日舉行「過五關，吃梅醬」活動，憑當天梅子夢工廠消費滿額發票兌換遊戲券，玩遊戲拿好禮。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，整合冬季賞花祕境及旅遊資訊，縣府與各鄉鎮整合辦理「南投花卉嘉年華」，12月底將迎來賞梅季節。另外，南投燈會將於明年2月14日登場，邀遊客來南投賞花、賞燈。（編輯：李錫璋）1141223