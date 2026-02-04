南投信義鄉草坪頭櫻花季開跑 山櫻.河津櫻花開正盛

中部中心／張家維 南投報導

南投信義鄉草坪頭，現在群櫻綻放、美不勝收。由於今年冬天低溫少雨，有利花朵生長，延長花期。目前山櫻、河津櫻，以及李花已經綻放7成左右，其他各品種也將接力開花，花季預計可以到3月份。

成片粉紅，看得心裡直冒粉紅泡泡；再望向一旁，成片桃紅色山櫻大爆發，花朵茂盛到沉甸甸地快壓垮枝頭，喜氣洋洋，看得人心花怒放。南投信義鄉草坪頭櫻花綻放約7、8成，遊客們聞花香而來，與櫻花同框。





信義鄉群「櫻」綻放 櫻花.李花盛開7成吸遊客拍照打卡

粉紅河津櫻怒放 花開滿枝頭 （圖／民視新聞）

遊客盛裝打扮，與櫻花同樣亮眼。信義鄉草坪頭花季開跑，目前以河津櫻和山櫻及白色李花，花開正盛，道路兩旁的櫻花綻放，像是排排綻放、歡喜迎賓。這處茶園區裡也種植櫻花，品系多元，數量超過4000棵，每逢盛開期花海與茶園相互輝映。





信義鄉草坪頂桃紅色山櫻喜氣登場 （圖／民視新聞）









由於今年冬季低溫少雨，助長櫻花"櫻"姿怒放，各品種花朵接力開花，花季持續進入3月，接著還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期可到3月中。





今年冬季低溫少雨助長櫻花花況 各品種花朵接力開花 信義鄉草坪頂花季持續到3月 （圖／民視新聞）









