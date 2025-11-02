南投假釋中男子搶銀樓 犯案10小時落網加重刑期

〔記者張協昇／南投報導〕假釋中的南投縣26歲林姓男子，疑因積欠賭債，今年5月25日到南投市民權路1家銀樓佯裝購買金飾，搶走1條價值38萬元金項鍊，持往台中銀樓換取2枚金戒指及22萬4600元現金，林男花掉其中4800元，於犯案10小時後即落網，遭南投地院判刑10個月，還將撤銷假釋，服完先前的剩餘刑期。

林姓男子曾因搶奪、妨害自由、恐嚇等案件，於2019年入監執行，前年假釋出監不知悔改，於今年5月25日晚間7時53分許前往南投市民權路1家銀樓，向72歲陳姓銀樓老闆聲稱要買金項鍊，當時陳某與兒子在店內，且還有兩名女客人，不疑有他，依林嫌要求拿出1條3兩多、價值38萬元的金項鍊，林嫌隨即搶走金項鍊奪門而出，陳某追出制止，林嫌騎機車衝撞陳某後揚長而去，造成陳某手腳擦挫傷。

林嫌搶得金項鍊後，持往台中某銀樓冒用林姓男子名義，填寫資料後換取2枚金戒指及22萬4800元現金，他花掉其中4600元，隔天清晨即在南投竹山鎮住處被捕。

判決書指出，林男曾犯搶奪罪入監執行，已接受嚴格矯正處遇，惟仍未能記取教訓，再次故意犯下搶奪罪，足見前案執行顯無成效，加重其刑，惟考量林男須扶養母親和2個未成年小孩，判刑10個月。另涉冒用他人名義部分處有期徒刑3月，得易科罰金。

