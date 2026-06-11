南投偏鄉國中超派！差點廢校竟狂產5A學霸 全國音樂賽唯一特優

記者陳佳鈴／南投報導

南投縣名間鄉的三光國中雖屬偏鄉學校，今年會考炸出三名5A滿級分學霸。(圖/三光國中官網)

少子化海嘯席捲全台，偏鄉學校不是減班就是走向廢校，但南投縣名間鄉的三光國中不僅沒被吞沒，今年會考更是炸出三名5A滿級分學霸，加上培育出兩位中華職棒球員、國樂團拿下全國唯一特優，這間被茶園包圍的偏鄉學校，正以傲人的成績顛覆所有人的想像。

校長蹲點九年 把菜鳥隊拉進職棒殿堂

三光國中校長吳明順在此深耕九年，硬是把一支資源匱乏的偏鄉球隊打造成職棒搖籃。富邦悍將的林育辰、統一獅的全紹凱，都是從這裡揮棒揮進最高殿堂。以往球員連像樣的住宿空間都沒有，只能睡在閒置教室改建的房間，如今學校已爭取到近五千萬元興建全新宿舍，甚至連金門的孩子都跨海打聽「請問我可以來這裡唸書嗎？」

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三光國中國樂團在全國音樂比賽絲竹室內樂合奏項目中奪下唯一特優。(圖/三光國中官網)

放下球棒拿起樂器 照樣拿全國特優

不只體育，這群偏鄉孩子拿起樂器同樣不遑多讓。三光國中國樂團在全國音樂比賽絲竹室內樂合奏項目中奪下唯一特優，把資源豐沛的都會學校全比了下去。今年會考三名5A學霸的成績，更讓外界對這所偏鄉學校刮目相看。學校與在地企業攜手打造特色課程與精英獎學金，在資源的湧入下，這所偏鄉學校，逐漸打破城鄉差距的魔咒。

屏東整理桌椅道謝 舉動暖爆全網

成績與獎盃之外，這所學校更在意的是品格。球員赴屏東比賽後，自動自發整理小吃店桌椅、向老闆致謝，感動店家拍下畫面PO網，引發廣大迴響。在少子化與城鄉差距的夾擊下，三光國中用行動證明，偏鄉不是劣勢，也能打出一手好牌。

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