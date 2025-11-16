南投偏鄉牙醫醫療站啟用 提升居民生活品質
記者張益銘／南投報導
宜居樂活南投，偏鄉就醫無礙！南投縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會及臺中市牙醫師公會共同合作，推動「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」，經過多方努力及4個多月的籌備，今（17）日隆重揭牌啟用，為完善南投縣偏鄉醫療再跨一大步。
南投縣長許淑華今日前往仁愛鄉精英衛生室前廣場主持揭牌儀式，邀請衛生福利部口腔健康司司長張雍敏、衛生福利部中央健康保險署中區業務組專委賴大年、衛生福利部健保會委員董正宗、中華民國牙醫師公會全聯會副理事長蘇祐暉、臺中市牙醫師公會理事長吳尚書、南投縣牙醫師公會理事長李泰憲、縣議員林庭秝、仁愛鄉公所鄉長江子信、仁愛鄉代表會主席洪文全、副主席陳秝秀、縣府原民處長林婷玉及縣府衛生局局長陳南松等貴賓共同揭牌啟用，立委馬文君、盧縣一服務處都派員參與，儀式簡單隆重。駐診牙醫師，也是仁愛鄉女婿的林傳凱醫師當場慨捐50萬元予仁愛鄉公所照顧仁愛鄉親。
許淑華說，南投縣幅員遼闊，各種醫療資源明顯匱乏，縣府非常重視偏鄉醫療資源的投入，希望每一個鄉鎮都能有牙醫師服務，照顧民眾健康，但南投縣只有88家診所，牙醫師也未超過 200位，所以縣府更加關心的是，如果牙醫師資源都集中在南投、草屯、埔里等城市，偏鄉民眾就必須長途跋涉，忍受舟車勞頓之苦，到這些城市就診，有感於此，就任後就責成衛生局積極佈建偏鄉牙醫醫療站，補強偏鄉牙醫資源。
許淑華表示，仁愛鄉位處山區，幅員廣大交通不便，可大致區分為力行線、親愛縣、廬山線及互助線，目前於霧社及互助村2處設置牙醫醫療站，無牙醫醫療站尚有廬山線及力行線，力行線目前有IDS支援。考量本縣牙醫師亦逐漸高齡化，為使縣民享有平等且便利的口腔健康照護服務，縣府與南投縣牙醫師公會積極協調臺中市牙醫師公會支援寶貴的牙醫師人力，並請仁愛鄉衛生所提供精英衛生室空間供牙醫醫療站設置使用。
許淑華也指出，衛生局團隊積極爭取衛生福利部經費補助，獲得補助經費340萬元，另南投縣自籌60萬元，總計設置2站共計400萬元整。這項補助除仁愛鄉精英牙醫醫療站設置外，也新增中寮鄉北中寮牙醫醫療站，特別感謝衛生福利部對於偏鄉口腔醫療的大力支持，經過4個月的努力，今日仁愛鄉精英牙醫醫療站揭牌啟用，也謝謝南投縣牙醫師公會協請臺中市牙醫師公會提供牙醫師及相關人力進駐服務，解決仁愛鄉鄉親接受牙醫治療的需求，提升鄉民的生活品質。
張雍敏表示，很高興出席見證這場偏鄉醫療站的揭牌儀式，照顧偏鄉民眾健康福祉是衛生福利部重要的政策，感謝縣府團隊用心配合，與中央一起攜手，使中央政策落實在偏鄉的每一個角落，也要感謝牙醫師公會人力支援，協力照顧偏鄉民眾口腔健康。
衛生局長陳南松表示，牙科醫療設置成本高，尤其是設備購置及支援醫事人員招募不易，精英牙醫醫療站的設置，可為當地鄉親縮短來回看診1小時以上的交通時間，對長輩及幼兒看診更友善，便利的口腔醫療服務，讓在地民眾能安居樂活。【仁愛鄉精英牙醫醫療站】設於精英衛生室(南投縣仁愛鄉精英村中華巷19之1號)，提供每週3天開設6診次牙醫診療服務，安排每診1名牙醫師及2位助理支援，並由3位資深牙醫師輪流，預計於114年12月2日開始接受預約診療服務，就近提供仁愛鄉民牙疾診治，解決就醫不便問題，歡迎仁愛鄉民多加利用。
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
南投縣「精英牙醫醫療站」及「北中寮牙醫醫療站」揭牌啟用。（南投縣政府提供）
