南投偏鄉醫療升級 獲贈眼科儀器

南投縣政府衛生局3日獲國際獅子會300A 1區捐贈總價400多萬元的眼科醫療設備，由副縣長王瑞德（右一）代表接受。（劉慧茹攝）

南投縣高齡人口比例高，加上偏鄉長期缺乏醫療資源，許多民眾眼部發生病變不自知，或寧可忍受不便也不願跋山涉水就醫。3日縣政府衛生局接受國際獅子會300A 1區捐贈總價400多萬元的3眼科醫療設備，可望增加長輩視力照護。

南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，接受國際獅子會300A 1區總監孟淑芬捐贈全自動眼底攝影儀、數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光弧度儀及全自動眼壓機等設備，縣府也回贈感謝狀，並以簡單的儀式感謝獅子會獅友關懷社會的精神。

王瑞德指出，南投縣幅員廣、地勢多變，除山區外，中寮、魚池、國姓及鹿谷等「非山非市」地區也面臨醫療資源不足困境，加上人口老化，慢性疾病與視力退化問題日增，醫療量能有限，許多民眾赴鄰近市區就醫，單程往返時間動輒1至4小時，對長者及行動不便者而言是一大負擔。

「能照顧鄉親的健康才是我們宜居城市的基礎。」王瑞德指出，南投水里鄉設有急診救護站提供緊急醫療、處理突發重症，仁愛鄉有牙醫師定期駐診，國姓鄉也有提供復健治療服務，如今增加眼科儀器，對長者眼部健康的需求頗有助益。

與會的國際獅子會300A 1區祕書長高全河表示，得知南投縣12鄉鎮有5鄉鎮沒有眼科，長輩超過11萬人，沒有儀器的情況恐怕等到視力出現嚴重問題才肯就醫，經常為時已晚，於是團隊決定籌措並捐贈醫療儀器，將會分兩批捐出，第二批於明年3月送達。