南投元旦升旗迎2026 張嘉哲：重大建設齊發共築宜居城

▲南投市公所「元旦升旗典禮」，市長張嘉哲等貴賓與市民出席參與。(南投市公所提供)

為喜迎 2026 年到來，南投市公所一日上午於中山公園隆重舉行「元旦升旗典禮」。儘管清晨微有寒意，仍吸引超過五百位市民與各機關團體熱情響應。在激昂的國歌聲中，國旗隨之冉冉升起，現場市民與貴賓共同許下「幸福南投、宜居共榮」的新年願望。

本次盛會包含南投市長張嘉哲、市民代表會主席張惠卿、副主席張秦瑞及多位代表，與農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖，及南投市各里里長等貴賓皆親臨現場；更有許多市民家人扶老攜幼早起參與，共同見證這份嶄新的曙光。

升旗典禮序幕由營北國中舞龍舞獅隊帶來氣勢磅礡的演出，象徵南投市祥瑞興旺、活力躍進；緊接著平和國小太鼓隊以震撼人心的擊鼓表演將現場氣氛推向高潮，充分展現在地學子蓬勃的生命力。許多家長帶著孩子在綠意盎然的中山公園互動，為元旦早晨增添了許多溫馨與朝氣。

張嘉哲市長在致詞時表示，過去一年南投市在智慧停車制度、生育津貼及垃圾定點清運等政策上皆有顯著成果，讓市民實質有感。邁入新的一年，市公所將秉持「宜居城市」願景，加速推動永續智慧管理，並深化對長輩與幼兒的關懷。

張市長更宣布，今年將是南投市公共建設的豐收年，包括「國道高架橋下親子滑輪場」、「南投高中舊宿舍活化計畫」及「市立圖書館落成啟用」等多項指標性工程都將陸續完成。他強調：「市民的每一件小事，都是公所的大事，我們會持續努力，讓南投市成為大家最驕傲的家園。」

溫馨市集共度元旦 凝聚團結幸福感 升旗典禮後，現場由熱鬧的市集接棒，結合政令宣導與悠揚的薩克斯風演奏，吸引民眾愜意漫步其間，享受暖心的社群互動。張市長表示，感謝市民的踴躍參與，升旗典禮不僅是儀式，更是南投市團結精神的縮影，期盼新的一年與市民攜手，共創更便利、更幸福的南投生活。