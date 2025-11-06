南投全縣運動會8日展開 36項競賽逾1.3萬人次參與

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣全縣運動會8日展開，今天起傳遞聖火至全縣13鄉鎮市，由各鄉鎮市長、國中小校長、鄉鎮市體育會接力；縣府表示，規劃36競賽項目、28處場地，總參與者達1萬3557人次。

南投縣第73屆全縣運動會，8日至11日為期4天在南投縣立體育場等各比賽場地登場，縣府今天在南投市藍田書院辦理聖火引燃及傳遞儀式，由副縣長王瑞德點燃聖火遞出，由五育高中聖火隊起跑，南投國小師生站兩旁歡迎，場面熱絡，聖火將繞行全縣13鄉鎮市。

王瑞德致詞表示，全縣運動會開幕典禮8日上午9時舉行，並將表揚今年全國運動會南投縣優秀選手與教練，南投代表隊在這屆全運會勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市名列第3，展現堅強體育實力。

縣府教育處表示，今年縣運會規劃36項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽，賽事遍布全縣28處場地，動員超過1600名裁判、工作人員與志工，總參與者達1萬3557人次；開幕當天上午也舉辦米食暨農特產饗宴，邀民眾品嚐美食。

教育處表示，南投縣推展全民運動，除提高體育獎助學金，也規劃興建南投市、草屯鎮、埔里鎮樂活運動館，並優化學校運動設施、積極培育體育人才，盼有更多南投選手在全國、國際賽場爭取更多榮耀。（編輯：陳仁華）1141106