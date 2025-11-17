南投兩處偏鄉牙醫醫療站揭牌啟用 改善山區口腔醫療可近性

為提升偏鄉口腔醫療可近性，南投縣政府衛生局與南投縣牙醫師公會、臺中市牙醫師公會合作推動的「仁愛鄉精英牙醫醫療站」及「中寮鄉北中寮牙醫醫療站」於 17 日正式揭牌啟用。兩站經過約四個月籌備，投入總經費 400 萬元，其中衛生福利部補助 340 萬元，縣府自籌 60 萬元。

南投縣長許淑華表示，南投縣地形廣闊、交通不便，牙科資源長期不足，全縣牙科診所僅 88 家、牙醫師不到 200 人，分布亦集中於南投、草屯、埔里等地，導致偏鄉居民就醫往返耗時。縣府因此持續推動偏鄉牙醫站設置，彌補醫療落差。

仁愛鄉因地勢複雜，可區分為力行線、親愛線、廬山線及互助線，目前僅霧社及互助村各設一處牙醫站，其他區域仍存在醫療空白。許淑華指出，縣府透過牙醫師公會協助，爭取臺中市牙醫師公會支援人力，並由仁愛鄉衛生所提供精英衛生室空間，以利新站設置。張雍敏司長致詞時表示，偏鄉口腔醫療是衛福部重要政策，中央將持續與地方合作，確保資源送達真正需要的地方，也感謝牙醫師公會支援人力投入。

衛生局長陳南松指出，牙科設備成本高、人力不易招募，新站投入後可讓仁愛鄉居民節省至少一小時以上通勤時間，對長者與兒童尤具幫助，有助改善在地民眾的口腔健康。南投縣府表示，兩處新醫療站啟用後，可望進一步縮短偏鄉就醫距離，提升整體生活品質。