南投八通關古道山難搜救案 艱難環境下完成大體吊掛

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣政府消防局指揮中心於114年11月18日上午7時，接獲高姓山友報案指出白洋金礦山屋至中央金礦山屋間，往八通關6.5K處，發現有一名男性（53歲，高雄市人）倒臥在地，疑似已OHCA，請求協助。

南投縣政府消防局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，第一梯次派遣信義及玉山分隊消防人員2人、保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊員警1人、玉山國家管理處巡查員1人及觀高山屋留守人員1人，總共出動共5人前往馳援展開搜救，為考量救援時效同步派遣第二梯次人員共5人申請搭直昇機機前往大水窟山，惟18、19日兩日連續申請三架次直昇機皆因氣候不佳無法執行起飛任務。

第一梯次搜救人員只能負重徒步，冒著低溫風雨連續趕路兩日，克服崎嶇濕滑的地勢，於20日上午8時接觸罹難者，將其打包以人力輪流揹負的方式穿越險峻地勢，艱辛地搬運，終將大體運往中央金礦山屋旁空曠可吊掛點，並申請空勤直昇機協助吊掛大體，順利於09：47吊掛完成，10：06落地消防署訓練中心，大體交由警方及家屬處理。

本案要特別感謝內政部空中勤務總隊、保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊、玉山國家管理處塔塔加管理站人員及南投縣政府消防局第三大隊搜救人員，再次展現跨機關通力合作的強大力量。

南投縣政府消防局呼籲，從事山域活動前，民眾務必評估自身體能與經驗，並備齊通訊設備及保暖物資。切勿輕忽山區多變的天氣和潛在的極高風險。嚴格遵守組隊同進同出的原則，登山過程中，無論發生任何狀況，都應與夥伴走在一起相互照應。切勿有「落單行走」的危險行為，落單將使傷者或迷途者難以被即時發現，並極易陷入體力不足、墜落、迷途的風險。此舉不僅會危及自身生命安全，更會徒增搜救人員在險峻環境下執行任務的風險與沉重負擔。（圖／記者石振賢翻攝）