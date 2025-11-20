南投八通關古道山難搜救跨機關合作 艱難環境下完成大體吊掛

搜救人員將其打包以人力輪流揹負的方式穿越險峻地勢，艱辛地搬運，將大體運往中央金礦山屋旁空曠可吊掛點。(南投縣府消防局提供)

▲搜救人員將其打包以人力輪流揹負的方式穿越險峻地勢，艱辛地搬運，將大體運往中央金礦山屋旁空曠可吊掛點。(南投縣府消防局提供)

南投縣府消防局表示，本月十八日獲報信義鄉八通關6.5K處，發現有一名男性（五十三歲，高雄市人）倒臥在地，疑似已OHCA，請求協助案，連兩天申請三架次直昇機皆因氣候不佳無法執行起飛任務，直到(二十)日上午十時才吊掛落地竹山消防署訓練中心，大體交由警方及家屬處理。據了解該罹難者為現任保七總隊刑事警察大隊大隊長張益誠。

消防局指揮中心於十一月十八日上午七時，接獲高姓山友報案指出白洋金礦山屋至中央金礦山屋間，往八通關6.5K處，發現有一名男性（五十三歲，高雄市人）倒臥在地，疑似已OHCA，請求協助。該局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，第一梯次派遣信義及玉山分隊、保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊員警、玉山國家管理處巡查員及觀高山屋留守人員等五人前往馳援展開搜救。

為考量救援時效同步派遣第二梯次人員共五人申請搭直昇機機前往大水窟山，惟十八、十九日兩日連續申請三架次直昇機皆因氣候不佳無法執行起飛任務。

第一梯次搜救人員只能負重徒步，冒著低溫風雨連續趕路兩日，克服崎嶇濕滑的地勢，於(二十)日上午八時接觸罹難者，將其打包以人力輪流揹負的方式穿越險峻地勢，艱辛地搬運，終將大體運往中央金礦山屋旁空曠可吊掛點，並申請空勤直昇機協助吊掛大體，順利於九點四十七分吊掛完成，十點六分落地消防署訓練中心，大體交由警方及家屬處理。

南投縣政府消防局呼籲，從事山域活動前，民眾務必評估自身體能與經驗，並備齊通訊設備及保暖物資。切勿輕忽山區多變的天氣和潛在的極高風險。嚴格遵守組隊同進同出的原則，登山過程中，無論發生任何狀況，都應與夥伴走在一起相互照應。切勿有「落單行走」的危險行為，落單將使傷者或迷途者難以被即時發現，並極易陷入體力不足、墜落、迷途的風險。此舉不僅會危及自身生命安全，更會徒增搜救人員在險峻環境下執行任務的風險與沉重負擔。