南投公告土地現值調漲0.74％ 地王連霸16年

草屯鎮太平路一段與碧山路角間的金瑞成珠寶銀樓，連續16年蟬聯南投縣地王。(資料照，記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣115年公告土地現值及公告地價，經南投縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值較今年平均上漲0.74%、公告地價較前年平均上漲1.55%，位於草屯鎮太平路一段與碧山路角間的金瑞成珠寶銀樓，從2010年起連續16年蟬聯地王，公告土地現值為每平方公尺16萬7000元，換算每坪約55.5萬元。

草屯鎮太平路從碧山路至育英街之間路段商家林立、車水馬龍，是南投縣最高地價區段。(資料照，記者張協昇攝)

縣府地政處表示，縣內各區域公共建設持續推動，但受不動產金融調控等因素連動影響下，不動產價格近一年來漲幅趨緩，此次調整作業主要反映各大產業園區及毗鄰開發地區發展，經地價評議委員會綜合考量地價均衡性，適時反映市價變動並兼顧民眾負擔能力後，評定公告土地現值平均調幅 0.74%。

另依據內政部函示公告地價評定原則，南投縣地價及標準地價評議委員會參考地方財政需要、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素後，評定全縣公告地價平均上漲1.55%。

縣府地政處指出，115年公告土地現值及公告地價將於明年年1月1日公告，屆時民眾可連結至南投縣地政便民服務系統及縣內各地政事務所網站查詢各鄉鎮市公告土地現值及公告地價調漲情形。

