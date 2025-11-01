南投公費流感及新冠疫苗11/1起第二階段開打
【記者林玉芬南投報導】公費流感疫苗及新冠疫苗接種第二階段將於11月1日開放50至64歲民眾接種，為提升社區整體免疫保護力，民眾可同時接種流感及新冠疫苗，達到「左流右新，健康安心」的雙重防護效果。
衛生局長陳南松提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，感染呼吸道症狀者明顯增加，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示上週（10月19日至10月25日）資料統計，全國類流感門急診單週就診計106,990人次，相較前一週（126,733人次)下降15.6%。南投縣類流感門急診單週就診計2,571人次，相較前一週（2,518人次）上升2.1%，顯示南投縣疫情仍處流行期，呼籲尚未接種的民眾及高風險族群儘速前往合約醫療院所或衛生所接種流感及新冠疫苗，提高中重症保護力，減少疾病威脅，兩種疫苗可同時施打於不同手臂，既方便又安全。
公費流感疫苗採用多家國內外合格廠牌，包括國光、賽諾菲、東洋、高端及葛蘭素史克（GSK）等，皆經中央核准並符合安全與品質標準。新冠疫苗則為LP.8.1次世代疫苗，可有效預防目前主流變異株感染，並減少重症及死亡風險，建議民眾一次接種兩種疫苗，一次輕鬆獲得兩種保護力。
陳南松呼籲，大家除接種疫苗外，仍應保持良好衛生習慣，如勤洗手、配戴口罩及注意咳嗽禮節，共同守護自己與家人的健康，迎向安心平安的秋冬季節。有關疫苗接種相關資訊及合約醫療院所名冊均置於衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。
