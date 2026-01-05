南投冬季活動接續不斷 許淑華歡迎遊客來旅遊

許縣長主持縣務會議，並歡迎全國遊客過年到南投旅遊體驗不同風情。（記者扶小萍攝）





南投縣這個冬天特別的熱鬧，除了有南投燈會、花卉嘉年華、溫泉季等大型活動外，集集線小火車在1月5日舉行第一階段復駛典禮，還有全新打造的草屯九九峰氦氣球樂園也將於2月5日啟用，縣長許淑華歡迎全國遊客到南投旅遊，欣賞體驗南投之美，也把在地豐富優質的農特產品帶回家與親朋好友分享。

南投縣政府1月5日召開新的一年第1次縣務會議，由各業務單位提出重要業務報告，縣長許淑華特別指出，縣府已連續10年在農曆春節期間辦理南投燈會活動，今年預計從2月14日至3月8日，每年都會為南投縣帶來高達數百萬的觀光人潮，帶動整個週邊的觀光效益近20億元，就是希望春節過年期間的假期，大家都能夠選擇南投做為旅遊首選。

近期南投信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉都有梅花可欣賞。（記者扶小萍攝）

許縣長指出，今年最特別的觀光亮點就是將在2月5日開園啟用的草屯九九峰氦氣球樂園遊憩園區，將可提供國內外的朋友一個最新的體驗，可有效帶動地方觀光產業發展，提升在地經濟效益。這項工程已榮獲第25屆公共工程金質獎建築類的殊榮，也是全國第一座氦氣球主題樂園。

另外，已經停駛了將近5年的集集小火車於5日復駛，許縣長指示縣府觀光處，要規劃完整的配套方案來推動南投的整體觀光發展，配合活動的宣傳推廣，無論是濁水溪線的集集、水里、信義賞梅及泡溫泉，還是烏溪線的草屯、埔里與日月潭沿線景點的整合，期望能吸引更多遊客到南投旅遊消費。



