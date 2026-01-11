南投冬茶賽 科技男轉行8年 奪冬片茶王

南投縣茶商業同業公會舉辦冬季茶暨冬片茶比賽，慶元茗茶包辦凍頂翠玉茶組、凍頂四季春茶組特等茶王，匾額多到被戲稱可蓋1間小木屋。（劉慧茹攝）

南投縣茶商業同業公會舉辦冬季茶暨冬片茶比賽，來自嘉義梅山的「曉江堂」陳君逸（中）獲冬片茶王封號。（劉慧茹攝）

南投縣茶商業同業公會11日於名間鄉舉辦冬季茶比賽暨冬片茶頒獎典禮，從1000多支參賽茶中選出優勝者，並頒出凍頂烏龍、金萱、四季春特等茶王匾額，場面熱鬧。其中，來自嘉義梅山的「曉江堂」陳君逸，因愛喝茶，自科技業轉行種茶8年，獲得本屆全國冬片茶王頭銜。

南投縣茶商業同業公會透過全國選手切磋提升技術，每年舉行春、冬兩季比賽，民國114年舉辦的冬季茶比賽暨冬片茶比賽，昨日於名間鄉李氏家園舉辦頒獎典禮。由於氣候異常，中南部地區先溼後乾，茶樹根系受到影響，全國茶產量減少2成，參賽的1000多支茶品要維持品質實屬不易。

廣告 廣告

評選結果，由大勝製茶廠、大眾茗茶分別獲凍頂烏龍、凍頂金萱特等茶王，雙料特等茶王慶元茗茶，包辦凍頂翠玉茶、凍頂四季春茶，公會、鄉長、縣長頒發的牌匾一字排開，場面壯觀，數量之多被戲稱可以蓋1間小木屋。奪得全國冬片茶王頭銜的曉江堂並非出於名間本地，而是來自嘉義梅山的茶農陳君逸。

53歲的陳君逸原本從事科技業，因喜歡喝茶決定轉行，從租茶園種茶、上課開始一步一腳印，種茶資歷僅8年，繼前年獲獎後，今年二度獲得茶王殊榮。他低調表示，「現場許多獲得特等茶王的前輩都是功底深厚，製茶資歷長達幾代人，自己還是新人，得獎有時需要一點運氣。」他帶著科技人的思維和眼光加入茶產業，靠著興趣和耐心累積不少心得，對氣候因素、看天吃飯的生活也很有感，坦言不容易。

農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振指出，冬片的製茶技術競賽利用冬茶之後氣溫回升，加上灌溉和施肥栽培讓茶樹繼續生長，採摘的嫩芽沖泡滋味鮮甜，又富含胺基酸。公會理事長陳嘉銘肯定地說，透過比賽茶的分級機制，可以有效幫助茶葉在市場銷售。