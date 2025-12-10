南投出院銜接長照服務使用率高於全國 銜接等待天數更壓縮到2.8日 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

為強化符合長照2.0資格民眾就醫出院後返家的照護品質，南投縣政府積極推動「出院準備銜接長照服務計畫」，使用率連續3年遠高於全國目標，113年更達87.6%，近9成住院民眾能即時銜接長照服務，銜接等待天數更遠低於7天的全國目標，已壓縮到2.8日，讓長輩返家後等待支援的時間明顯減少。

縣府衛生局指出，根據南投縣參與出院準備銜接長照服務計畫的醫院回報數據顯示，南投縣銜接長照服務使用率在111年至112年度皆維持在86%以上，在113年度更達87.6%，遠高於全國目標75%；幾乎每10位出院民眾，就將近有9位能即時銜接長照服務。

衛生局還指出，銜接長照服務平均等待日數壓縮至不到3天，111年度平均需3.28個工作日才能啟動服務，如今穩定縮短至約2.8日，大幅超越全國目標「小於7日」，讓長輩返家後等待支援的時間明顯減少。

「數據的背後是一個個家庭的安心與笑容。」衛生局強調，隨著長照3.0新政策推進，未來115年衛生福利部規劃透過「包裹式獎勵金」，鼓勵醫院提前完成評估與媒合，並推動「-1天」作業模式，縮短服務輸送流程以實現「零等待、無縫接軌」的照顧新模式，確保長者出院後立即銜接長照服務。

衛生局補充，住院民眾凡符合長照2.0資格（65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、身心障礙者），預期出院後有長照服務需求者，可於出院前3天向醫院出院準備小組提出申請，先由出院準備評估人員進行長照失能等級評估，後續由居住地照顧管理專員、社區整合型服務中心(A單位)個案管理員協助完成資源連結，縮短出院後等待長照服務媒合時間，讓民眾返家後獲得最及時、最合適的照顧。

照片來源：南投縣政府提供

