南投分局永和派出所所長履新布達地方仕紳齊聚觀禮

▲南投分局永和派出所所長履新布達，與臨場貴賓合影。(南投警分局提供)

南投警分局於昨日上午十時舉行永和派出所新任所長布達典禮，由分局長洪秋賢親自主持，縣議員宋懷琳、張婉慈服務處主任游畯有、林儒暘服務處主任沈文宗、張秀枝服務處助理陳映如、林憶如服務處助理張辰隆、名間鄉代表會主席吳金樹、副主席蔡瑞家、大庄村長楊碧雲、大坑村長陳振科、廍下村長陳煥彩、田仔村長陳正昇、南投警友辦事處主任吳汝祥、永和警友站長陳武寬及警友顧問等地方仕紳等蒞場見證這重要時刻，典禮隆重，氣氛熱絡又溫馨。

新任所長翁民慶原為名間分駐所巡佐，翁所長經歷豐富、表現優良，到任後即全力投入轄內治安與交通工作，為地方警政工作之推展注入新氣象。

分局長洪秋賢於典禮中感謝退休卸任陳所長為地方治安及警政工作的付出與貢獻，並對新任翁所長的能力表示肯定，相信翁所長豐富的經驗及圓融待人處事的態度，必能提供鄉親優質的警政服務，與會地方仕紳亦期盼翁所長能展現長才，為該地區民眾提供最優質的服務，提升永和派出所維護社區治安及交通工作的效能。