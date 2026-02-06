南投刑大隊長爆性騷女警「穿辣一點」拔官 縣警局認有物化女性言行

警界醜聞再添一椿，前南投縣刑大大隊長蕭榮哲被拔官，媒體報導他把女警當酒家女使喚，還要求「穿辣一點」，今（6）日低調改任雲林縣警察局警務參。南投縣警局坦承，蕭榮哲確有物化女性等不當言行，領導與管理也有缺失，報請調整非主管職，核予記過1次行政處分。

據平面媒體報導，蕭榮哲去年涉嫌要求女偵查佐「穿辣一點、清涼一點」出席餐會幫忙倒酒，把女警當酒家女使喚，導致該名女員警受不了壓力而離職。此外蕭榮哲還被爆料用髒話辱罵女性幹部，遭檢舉性騷擾、職場霸凌與公車私用，經內部證屬實而被調職。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※善待他人，尊重彼此

南投／綜合報導 責任編輯／網路中心

