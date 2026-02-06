南投刑警大隊長把女警當酒店妹 縣警局：記過、調非主管職

南投縣刑警大大隊長蕭榮哲遭爆料「把女警當酒家女」，導致當事人羞憤離職，南投縣警局今表示經查蕭員確有物化女性不當言行，領導與管理也有缺失，已記過1次調整非主管職。

南投縣警察局。（圖／資料畫面）

刑事局日前公布職務調整名單，名單中金門縣刑大大隊長調任南投縣刑大，但卻不見原任南投縣刑大大隊長蕭榮哲去處，原來他遭檢舉性騷擾，被改調雲林縣警局警務參，惡劣事蹟也遭媒體爆料。

蕭榮哲警大70期畢業，曾在台中市及刑事局中打擔任偵查隊長，2024年1月升任南投縣刑大大隊長，他遭指控將女警當酒店妹使喚，要求女警出席餐會幫忙倒酒，還要對方「穿辣一點」，女警拒絕稱上班執勤中，蕭仍堅持要她立刻趕到，還說若超過下班時間，允許報「超勤加班費」，女警的主管反映其困擾還遭辱罵。

廣告 廣告

對此南投縣警局表示，日前接獲匿名檢舉蕭榮哲涉嫌霸凌、性騷擾，經調查蕭榮哲確有物化女性等不當言行，在內部領導與管理上有缺失，已不適任主管職務，報請警政署予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分。

延伸閱讀

警紀又出包！南投縣刑大遭搜索 2警疑涉洩密被帶走