南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。（南投縣政府提供）
中央社記者鄭維真傳真 114年11月8日
