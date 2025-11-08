南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。多名員警，以車追人，來到小巷弄裡，攔截圍捕，大陣仗街頭上演警匪追逐，也讓經過路人快嚇壞，還有人趕快躲起來。目擊民眾直呼，簡直像上演電影情節，彷彿「大逃殺！超可怕！第一次親眼看到」，街頭上演暴力衝突，原來是因為百萬債務起衝突！高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）事發就在7號下午，台北市中山林森北路一帶，一名唐姓男子，向高利貸借了50萬，半年後連本帶利被要求償還100萬，覺得金額太高了，特地找了"債務整合公司"幫忙，派4個人來喬債，雙方相約在咖啡廳談判，喬了半小時談判破裂，雙方一言不合、大打出手，更亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，手部濺血。高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）衝突爆發完，7人各自鳥獸散，員警兵分多路，到處逮人，成功將嫌犯通通逮捕。只是喬債喬到濺血，這下錢沒討成，還得狼狽進警局。原文出處：為債務街頭大逃殺！ 兩派人馬7人路上追砍警圍捕 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了

