南投割喉戰！藍營魚池鄉長初選王若嵐勝出 對戰泛綠劉啟行

國民黨魚池鄉長選舉電話民調初選，由黨魚池鄉民代表會副主席王若嵐勝出。（楊靜茹攝）

國民黨南投縣黨部主委游顥公布電話民調初選結果由王若嵐勝出，王若嵐將代表國民黨參選魚池鄉長。（國民黨南投縣黨部提供／楊靜茹南投傳真）

魚池鄉農會常務監事劉啟行，擬接棒民進黨籍魚池鄉鄉長劉啟帆，以無黨籍參選魚池鄉長，相較於泛綠定於一尊，國民黨魚池鄉民代表會副主席王若嵐、國民黨黨代表陳奎合都有意角逐，進行民調初選，國民黨南投縣黨部主委游顥8日宣布初選王若嵐勝出，強調有信心讓魚池鄉由綠地轉藍天。

王若嵐在107年以素人之姿參選魚池鄉第1選區鄉民代表，獲該選區第一高票當選，她原本是無黨籍，在藍營要角遊說下加入國民黨，以選舉口號「嵐逗陣，拚未來」積極開拓選票，鄉親均認為她將代表藍軍迎戰劉啟行，未料國民黨新科黨代表陳奎合去年11月1日表態參選魚池鄉長，在國民黨南投縣黨部主委游顥協調下，兩人同意於元月2日起舉行電話民調初選，8日公布初選結果。

游顥8日在國民黨魚池鄉黨部主委潘岱儒、日月潭漁會總幹事張乾任見證下，公布電話民調初選結果由王若嵐勝出，王若嵐將代表國民黨提名正式投入魚池鄉長選戰。陳奎合展現君子風度，強調全力支持王若嵐；王若嵐說，感謝大家長期的照顧與支持，你們的每一份鼓勵，都是她為魚池打拚的力量，希望陳奎合能為魚池發展的藍圖提供建議。

游顥強調，魚池鄉長民調結果出爐，這不是競爭的終點，而是團結的起點，王若嵐具備基層民代的實力，而且熟悉魚池，融合國民黨年輕新秀陳奎合的產業創新視野，這是最強整合，也是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢，配合南投縣長許淑華的調和鼎鼐，縣政鄉政發展一條線，有信心在魚池鄉長選戰中贏得勝利。

