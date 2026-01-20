南投加速打造低碳公共運輸新路線 華德動能全新電動客運正式上路

【記者張嘉誠／綜合報導】

為提升南投地區公共運輸便利性，並優化日月潭整體旅遊服務品質，南投客運首度引進華德動能（2237）所生產之全新電動公車，投入「埔里－日月潭－頭社」及「台灣好行日月潭環潭湖線」等重要觀光客運路線，串聯水社、向山、伊達邵等核心觀光節點，同時支援南投縣市區1路公車服務，全面強化在地公共運輸量能。

南投縣政府1月20日隆重舉辦新闢公路客運路線暨電動巴士通車典禮，由縣長許淑華偕同各級長官出席，並與南投客運及華德動能代表共同見證新車正式啟用，展現南投縣在提升交通服務品質與推動低碳運輸政策上的具體成果。

圖：南投客運首度引進華德動能生產之全新電動公車，投入「埔里－日月潭－頭社」及「台灣好行日月潭環潭湖線」等重要觀光客運路線。(圖/主辦單位提供)

南投縣這次導入之電動巴士，為國內市占率第一的華德動能最新設計製造的電動巴士車型，兼顧高效能與高安全性，其中以全方位的行車安全防護系統為最大亮點。車輛採用全台唯一通過歐盟TUV／ECE-R100-3電動巴士電池電源安全認證之電池系統，大幅提升電動車最關鍵的電池安全標準。

華德動能之最新電巴，同時配備先進駕駛輔助系統（ADAS），涵蓋駕駛狀態監測、全視角影像輔助以消除轉彎死角，以及主動式轉向安全輔助功能，當系統偵測車輛偏離車道或有潛在危險時，將即時提供聲光警示，並啟動主被動防護機制，全面守護駕駛員、乘客及用路人安全。

華德動能為國內首家取得電動巴士自主設計與開發資格之廠商，其技術與產品已成功輸出日本及北美市場。南投客運表示，此批兼具低碳環保、智慧科技與高安全性的全新電動公車，未來將為縣民提供更舒適、可靠的公共運輸服務，也誠摯邀請全國旅客搭乘體驗，以更環保、永續的方式暢遊南投。

南投縣政府指出，隨著新車自1月20日起正式投入營運，象徵南投交通服務邁向「完善運輸」與「低碳永續」雙軸並進的新階段，不僅補足客運南下轉乘服務缺口，也積極與國家淨零轉型政策接軌。本次電動巴士計畫由南投客運攜手臺中區監理所及日月潭國家風景區管理處共同推動，成功將電動大客車導入觀光與市區路線，展現中央、地方與民間協力合作、落實低碳交通的具體成果。未來縣府亦將持續擴大綠色運具應用，打造更友善、低碳且永續的旅遊與生活環境。