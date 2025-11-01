南投北港溪溫泉嘉年華開跑 縣府邀民眾來泡湯消費抽大獎
【記者 謝雅情／南投 報導】2025南投溫泉季壓軸活動—「北港溪溫泉嘉年華」1日上午在泰雅渡假村盛大舉行開幕儀式，來自全國各地愛好泡湯民眾扶老攜幼擠爆泰雅渡假村；開幕式中，縣府觀光處長陳志賢、國姓鄉長邱美玲、縣議員林芳伃及陳宜君、立委馬文君服務處執行長楊樹煌及與會嘉賓一同點燃傳統竹筒炮，宣布北港溪溫泉季活動正式展開，場面熱鬧。
縣府觀光處長陳志賢表示，南投縣擁有全台最豐富的溫泉資源，氣候宜人，四季都適合泡湯賞景，秋冬更是傳統泡溫泉的季節，南投溫泉水質好，遠近馳名，深受民眾喜愛。要特別感謝交通部觀光署持續補助經費舉辦2025南投溫泉季系列活動，繼東埔溫泉季及埔里溫泉季活動後，北港溪溫泉季接力登場迎賓。
縣府誠摯邀請全國民眾於秋冬假期走進北港溪，體驗原民舞蹈與音樂魅力，品味香醇咖啡與農特產，感受最道地的溫泉暖意，更多詳情可至「樂旅南投」以及「南投好湯-北港溪溫泉區」Facebook粉絲專頁查詢。
11月也是國姓的旅遊旺季，11/8將於成功廣場舉辦露營嘉年華，11/14則有搶成功系列活動。目前南投縣也正舉辦南投健行節，11/15有撼龍健行活動、11/29則有瑞龍健行活動，邀請大家健行泡溫泉。
縣府也正舉辦「南投旅遊好康月」，11月15日前只要在南投消費滿新台幣500元，登錄發票即可抽特斯拉等大獎，獎項超過800餘項，總獎金逾千萬元，千萬不要錯過，邀請大家初秋來一場南投的旅行。
北港溪溫泉協會理事長李浩瑋表示，感謝我們縣府、仁愛鄉公所及國姓鄉公所大力的支持，讓北港溪旅遊軸線觀光旅遊一年比一年熱絡，此次北港溪溫泉季活動開幕儀式在泰雅渡假村舉辦，感謝泰雅渡假村特別開放全國民眾免門票入園的優惠 ，增添開幕活動熱鬧氣氛，開幕當天也邀請中彰投大約50家文創及農特產參加市集展售推廣，入園民眾還可免費泡湯，挑戰天空步道，品嚐美食。除了傳統秋冬泡溫泉外，該會也積極透過活動宣傳，讓民眾了解常泡溫泉可助益健康，一年四季皆宜，歡迎大家常來北港溪溫泉泡好湯。
開幕活動以「健康、樂活、養生」為主題，結合原民樂舞、知名樂團演唱以及咖啡、特色文創農特產市集，並開放民眾限時免門票入園泡湯，打造最具節慶氛圍的秋日溫泉盛會。活動現場周邊也設有咖啡、特色文創及農特產市集，邀請地方小農、咖啡品牌與創意攤位共襄盛舉，展現多元魅力。
當天，副議長潘一全服務處、縣議員石慶龍服務處、仁愛鄉公所也都派員出席。（照片記者謝雅情翻攝）
