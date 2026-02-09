南投北港溪秘境爆「禁區慘劇」！女子硬闖遭落石重創

位於南投縣仁愛鄉的北鄉峽谷溫泉秘境，昨天（8日）有民眾闖入未開放的施工便道，疑似想先進入遊憩時，慘遭落石砸傷，頭部重創大量失血，目前還在加護病房未完全脫離險境。

女子被送醫搶救。 （圖／民眾提供）

據南投縣消防局的救援資訊，事發的確切地點在惠蓀林場北港溪峽谷溫泉頭附近，一處還沒開放的施工便道，事發時間約在昨天下午2點多，獲報後共出動4位消防員、勤務車跟救護車趕往。

抵達後警消發現傷者的狀況相當嚴重，頭部重創血流如注，前額約10公分撕裂傷，疑似頭部骨折且大量出血，意識也模糊不清，當下緊急止血、包紮、靜脈輸液給氧及保暖等處置，以穩定生命徵象，送往埔里基督教醫院救治，目前仍在加護病房觀察仍未完全脫離險境，據查王女是闖入未開放的施工便道才會被落石砸中，警方目前調查中。

