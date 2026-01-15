南投半山夢工廠1月快閃優惠 身分證對中2026免門票

【記者林玉芬/南投報導】新年迎好運，南投觀光業者半山夢工廠推出2026新年免門票優惠，遊客身分證字號對中2026其中2個數字，在1月底前不分平、假日，可享免門票進場，立馬現省280元。



寒流一波接著一波，民眾出門意願降低，全台規模最大的觀光工廠「樹德半山夢工場」位在南投南崗工業區內，全室內設施，不怕颳風淋雨或冷天熱天，號稱全氣候的旅遊勝地，1月推出「對中2026新年數字免門票」限定快閃活動，鼓勵民眾出門。

同一優惠期間，再加碼推出1月壽星免費體驗「抱石」攀岩活動乙次，遊客省了門票280元，再賺到350元的抱石體驗，等於拿了一個價值630元的小紅包。

抱石攀岩被年輕人稱為「南投最酷的運動」，在國外與台灣已風靡5年以上，也是2020東京奧運全新競賽項目。半山夢工廠攀岩教練表示，抱石（Bouldering）一般高度不會超過4公尺，地面鋪有軟墊，只需穿上攀岩鞋，對初學者來說，比較容易接受抱石。

抱石攀岩不一定向上爬，可向上亦可以橫移，對處於發育期的兒童及青少年來說，是很好的鍛練，也能同時建立他們的自信心及不屈不撓的精神。半山夢工廠是南投唯一的抱石攀岩場，規劃35條路線，1月壽星可趁著免費期間前往體驗。

值得一提的是，不僅「上攀」攀岩創下全台高度第一，半山夢工廠的觀旅優勢在於包羅多項旅遊主題，參觀全台唯一的樹德塑膠收納產業、認識台灣身為南島語族源起的灣島文化館、DIY手作課程、漫步生命巨樹等、攀岩與垂降、兒童超跑、AR跳格子遊戲、紙箱王環場小火車等，充分滿足全齡層不同需求。

榮獲15項國際建築設計大獎的半山夢工廠，不論是網美打卡點及短影音拍攝場景，在這裡都能取得絕佳美感鏡頭。