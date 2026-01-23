南投南崗工業區廠協會理事長交接 高志銘接任

【記者林玉芬/南投報導】南投縣南崗工業區廠商協進會23日舉行第12、13屆理事長交接典禮，新舊任理事長交接、理監事授證、顧問聘書頒發等多項儀式，縣長許淑華出席祝賀，南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、簡千翔、張婉慈、張秀枝等及眾多企業代表與協會會員共襄盛舉。



許淑華感謝卸任理事長粘清泉四年來對協會的卓越貢獻，同時期許新任理事長高志銘，帶領協會持續強化會員服務，協助產業因應國際貿易挑戰，積極朝智慧製造與低碳永續發展邁進。

許淑華表示，南崗工業區為南投縣最重要的產業重鎮，長期為地方經濟發展與就業機會注入強大動能。多年來，廠商協進會作為政府與企業間的重要橋梁，凝聚會員向心力，並透過定期「工業區聯繫會報」機制，快速有效解決廠商各項問題，展現高度的團隊用心與執行成效。

卸任理事長粘清泉為晟茂精密密封元件公司負責人，曾擔任中部工業區聯誼會理事長，對產業發展有深刻理解與豐富經驗，任內積極反映業界心聲、促進跨區交流，並大力支持各項公益活動，其四年理事長任期貢獻良多，深受肯定。

新任理事長高志銘，為高慶泉公司總經理，曾任台中市醬類商業同業公會理事長，兼具製造管理實務與產業組織經營經驗。

許縣長恭賀新任理事長高志銘，相信在其領導下，協會將進一步精進組織運作、強化會員服務品質，並引領南崗工業區產業邁向智慧製造、低碳轉型與永續經營的新階段。

許淑華強調，面對近期台美關稅貿易協定等國際經貿變局影響，縣府將持續作為企業堅實後盾，在用地供給、交通建設、人才培育、產業輔導及行政協調等方面，與協會維持密切合作，共同打造更友善且具國際競爭力的投資環境。

許淑華指出，南投縣雖非純工業縣，但南崗、竹山等工業區對縣內經濟及鄉親就業貢獻重大。廠商協進會不僅促進廠商聯誼互動，更與縣府維持良好互動機制，共同因應外部挑戰，並將業界意見有效反映至中央層級，持續為地方產業發展注入活力。