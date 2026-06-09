南投原住民族音樂節 流行樂歌唱賽結合傳統樂舞

小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...

CTWANT ・ 10 小時前 ・ 2 則留言