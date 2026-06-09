南投原住民族音樂節6/20登場 五族樂舞展演重現原鄉文化

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南投縣政府9日舉辦原住民族音樂節宣傳記者會。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府舉辦「2026南投迴Alang原住民族音樂節」，6月20日至21日將於埔里福興溫泉區登場，除邀請范逸臣、徐懷鈺及葉璦菱等歌手演出，更推出五族樂舞展演，呈現南投原住民族音樂能量與文化傳承成果，是一場不容錯過的大型原鄉音樂文化盛宴。

縣府原住民行政處今(9日)召開記者會指出，音樂節以「迴Alang」為主題，象徵回到部落、回到文化根源，6月20日晚間首先登場的「原民之夜演唱會」，邀請Makav真愛、黑旋風、阿爆、婁峻碩、范逸臣及徐懷鈺等跨世代歌手與團體接力演出，並結合璀璨煙火秀，讓民眾在埔里夜空下感受視覺與聽覺的雙重震撼。

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6月21日下午舉行「投號金嗓－2026南投原聲之星歌唱大賽」決賽，賽事歷時近2個月，從埔里鎮、仁愛鄉、信義鄉等鄉鎮近170位參賽者中選出決賽選手，鼓勵原住民族青年以歌聲記錄部落生活，展現創作及演唱實力，藉此培育原住民族音樂人才，並安排葉璦菱等歌手演出，為參賽者帶來示範與鼓勵。

21日晚間則進行壓軸的「五族樂舞展演」，由親愛愛樂弦樂團擔任總編導，集結包括信義鄉布農文化協會、賽德克族青年會、邵族文化杵音藝術團、鄒族久美民族小學及泰雅族喜裂克文化藝術團，將部落歌謠、文化敘事轉化為舞台演出，帶領觀眾走進南投山林與部落生活，呈現原民文化的層次與生命力。

音樂節現場也推出手環、LED電扇等應援小物與原民烤大豬美食兌換，活動詳情可上原民處「山嶼之聲」FB粉絲專頁查詢。

南投原住民族音樂節宣傳記者會，安排原民舞蹈表演開場。(記者張協昇攝)

南投原住民族音樂節宣傳記者會，安排歌手演出。(記者張協昇攝)

南投原住民族音樂節活動，將贈送民眾限量LED電扇。(記者張協昇攝)

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