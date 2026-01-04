南投原民健兒 閃耀世原運

南投原民健兒勇闖2025世原運成績亮眼，許淑華縣長設宴慶功表揚。（圖：南投縣府提供）

▲南投原民健兒勇闖2025世原運成績亮眼，許淑華縣長設宴慶功表揚。（圖：南投縣府提供）

首屆「2025世界原住民族傳統運動大會」日前在臺灣圓滿落幕。南投縣代表隊此次表現極為亮眼，於十國強敵環伺下，勇奪二金、二銀、三銅，榮獲總排行榜第二名之殊榮。縣長許淑華昨日特在南投市心園婚宴會館舉行慶功宴及頒獎儀式，表揚獲獎選手並頒發獎助金；仁愛鄉公所、信義鄉公所及魚池鄉公所也加碼獎金，以示嘉勉。

許縣長致詞時高度讚揚選手們不僅在運動競技上展現卓越體能，更成功地將南投原住民族的勇氣與文化之美推向國際舞台，她期許每位選手都能成為「文化使者」，繼續將南投原民的驕傲帶往更廣闊的舞台，讓世界看見南投原住民族兼具傳統智慧與現代活力的完美身影。

廣告 廣告

縣議員全文才、石慶龍、林庭秝、信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉民代表會主席洪文全、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位鄉民代表、村長都到場觀禮，場面熱絡。

許縣長說，此次運動大會是臺灣首次主辦的國際級原民盛會，涵蓋十個國家、二十八支隊伍及約一千一百名選手參賽。為了讓南投縣代表隊能發揮實力，無後顧之憂的在競技場上爭取佳績，除了原民會補助經費約九十萬元，不足經費由縣府補助。此次南投縣派出「賽德克族」、「邵族」與「布農族」三支代表隊，面對來自美、加、紐、日等國的強勁對手，選手們肩負族人期待，以堅定信念與體力極限搏鬥，展現了「原鄉承諾、文化守護」的高尚精神。慶功宴不僅是慰勉選手傑出表現，縣府也特別頒發個人獎金，鼓勵更多優秀人才傳承原住民族文化，發揚傳統技藝及運動。

許縣長並表示，除了選手在競技場上的亮眼表現，南投代表隊的「文化軟實力」亦成為全場焦點；選手所著的特色運動服，是由「彩虹織女」金賞得主何麗娟老師親自設計，完美融合傳統圖騰與現代機能，不僅彰顯文化自信，更成功帶動在地原民織女產業發展。

石慶龍、全文才及林庭秝等議員對縣府率全國之先，頒發個人獎獎金鼓勵優秀選手之舉同聲表達肯定及支持之意；江子信、全志堅及劉啟帆等三位鄉長也表示，未來會增編預算，培養更多優秀選手。

原民處表示，此次獲獎不僅是選手個人的榮耀，更是縣府推動「宜居城市、部落發展」政策的成果展現。未來縣府將持續投入資源支持原住民族運動與文化保存，從傳統技能教育到國際賽事接軌，讓南投的原民文化歷久彌新。

本屆賽事中，南投縣在多項指標性項目中將傳統技藝與韌性完美結合，力克強敵取得佳績，其中賽德克族代表隊：在體力與技巧並重的項目中大放異彩，洪英華奪得傳統摔角（70-85公斤組）金牌；王振輝、曾明豪、李月英、許秀珍則在撒網團體賽中默契十足，摘下第二面金牌。曾伯郎與黃天明也分別在摔角與射箭項目中榮獲銀、銅牌。布農族代表隊：派出兩位精英參加傳統摔角項目，呂芝皓與伍瑞奇雙雙摘銅，得牌率百分之百，充分展現「布農腿」的堅韌精神。邵族代表隊：丹林志成在傳統划艇個人男子組中奮力拚搏，勇奪銀牌；邵族代表隊在拔河項目亦有優異表現。