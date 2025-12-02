南投原鄉長輩手作商品獨一無二 「不老．原民」圓夢工坊12/6展成果

南投縣政府舉辦「不老．原民」圓夢工坊：南投縣文化健康站長者圓夢計畫成果展前宣傳活動，邀請大家支持原鄉長者圓夢。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

為促進原鄉部落長者就業及提升福利服務，南投縣政府原住民族行政處積極推動「不老．原民」圓夢工坊：南投縣文化健康站長者圓夢計畫，透過圓夢培力課程的方式，不僅傳承了珍貴的原住民族傳統技藝，並協助文化健康站的長者們，藉由各式各樣的創作商品，讓老人家搭飛機、去海邊、登101等等小而美的心願成真，更開創族群文化相關產業的就業機會，成效亮眼；六日將於埔里綜合球場辦理成果發表會，歡迎民眾踴躍參觀選購，支持長者圓夢。

南投縣政府二日舉行南投「不老．原民」圓夢工坊成果展前宣傳活動，代表縣長許淑華主持的副縣長王瑞德，與縣議員林庭秝及眾多來賓和原鄉村長，偕這項圓夢計畫起點的武界文健站長輩們，將象徵「圓夢啟程」的登機證，張貼到「不老原民站」直達「圓夢工坊站」的機票上，宣示這項計畫不僅成功啟動，還將以成果展擴大呈現長輩們的圓夢創作心血。

副縣長王瑞德（中）與縣議員林庭秝（右）等人參觀長者的圓夢商品，驚豔不已。（記者劉晴文攝）

王瑞德指出，許縣長非常重視原民地區的發展，不管是軟硬體設施，都極力推動進步中。此次計畫以「促進長者就業及提升福利服務」為核心，歡迎大家十二月六日一起到埔里鎮綜合球場參加「不老．原民」圓夢工坊成果展，踴躍採買不老原民手工創作、獨一無二的工藝品，一起來幫助他們圓夢。

活動中安排武界文化健康站的長者們帶來充滿布農族活力與熱情的舞蹈表演，隨後進行紀錄影片首映及圓夢故事分享。圓夢計畫總計有二十三個文化健康站參與，每站長者皆完成了一百個圓夢商品，會場上也展示長輩的手作商品，品項涵蓋傳統飾品及織品、布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、傳統揹袋、頭飾、傳統織帶鑰匙圈、原民風格編織提杯袋、原民特色眼鏡盒、印鑑盒收納盒等等，琳瑯滿目。

文化健康站長者開心展示手作藝品。（記者劉晴文攝）

王瑞德表示，圓夢計畫成功地兼顧了文化傳承與長者福祉，透過符合原住民族文化特性的傳統技藝培力課程，不僅協助長者傳承部落智慧，更創造了講師、助教等多元就業機會，完善了在地原民長者福利服務網絡，也讓文健站成為兼顧長者身心靈健康的關懷據點，落實全齡宜居南投縣的「樂齡共好」發展目標。