南投原鄉「不老‧原民」工坊成果展 長者技藝驚豔

南投縣副縣長王瑞德（左六）偕來賓們為原鄉長者加油，呼籲民眾一起支持原鄉長者圓夢。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

「不老．原民」圓夢工坊─南投縣原住民族文化健康站長者圓夢計畫成果發表會，六日在埔里熱鬧登場，現場匯集了南投縣內二十三個文健站長者的手作藝品，包括項鍊、頭飾、耳環、手提包包、傳紙織帶魚夫帽、原民特色眼鏡盒及印鑑盒等，品項多樣，件件精巧且獨一無二，總計二千三百件，讓參觀民眾愛不釋手、驚豔不已！

由南投縣政府辦理的二0二五南投原住民族文化推展活動「不老．原民」圓夢工坊─南投縣原住民族文化健康站長者圓夢計畫，六日在埔里綜合球場舉辦成果發表會，吸引許多民眾參與。活動由副縣長王瑞德代表縣長許淑華主持，仁愛鄉長江子信、縣議員石慶龍、黃世芳，以及立委馬文君服務處執行長楊樹煌、立委游顥服務處主任袁國盛、縣府原住民族行政處代理處長林婷玉等也都到場，共同分享圓夢計畫的亮麗成果。

為促進原鄉部落就業及提升福利服務，南投縣政府原住民族行政處啟動文化健康站長者圓夢計畫，以關懷原住民族長者為出發點，透過培力課程，不僅讓傳統技藝與文化得以延續，也讓長輩們獲得成就感與自信心，而商品販售挹注各文健站長輩圓夢基金，更讓老人家想坐高鐵、登101、搭輪船、出國旅遊等心願有機會成真。

文健站長輩在圓夢工坊成果發表會中，秀出各式各樣手作圓夢藝品。（記者劉晴文攝）

活動現場展示信義、仁愛、魚池、埔里及南投市等二十三個文健站長輩親手完成的二千三百件圓夢商品，包括傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、傳統揹袋、獵人背包、原民風格編織提杯袋、傳統織帶鑰匙圈、植物染束口袋、織帶杯墊、收納盒、手工皂、編織包、皮革手縫悠遊卡套、蝴蝶抬燈、原風精油香氛香皂等，琳瑯滿目。

王瑞德表示，透過活動，除了提升社會大眾對原住民長者及文化的關注，也展現文健站結合文化及長照的成效。希望民眾踴躍購買圓夢商品，共同支持原鄉長者圓夢。

除了成果展示，活動也邀請臺中市和平及松?文化健康站長者及表演團體到場演出，還安排群星會歌模仿show、摸彩等，最後由賽德克族歌手姑姆．巴紹壓軸演出。