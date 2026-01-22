南投受天宮香蕉失竊率高！2時段「猴出沒」桌上供品要顧好

〔記者陳鳳麗／南投報導〕名間鄉松柏嶺受天宮香客多，過年前有香客目擊猴子從天而降偷走整串香蕉，受天宮文宣人員陳鴻輝指出，往年猴子冬天較少在受天宮出沒，今年則天天來，尤其是早上和黃昏到傍晚時段，供品中的香蕉失竊率最高，因此該時段拜拜要顧好供品。

有網友「0612_」在受天宮正殿目擊猴子從龍柱垂降，快速偷走整串香蕉，再回到上方橫樑開吃，在網路引發熱議。受天宮甘姓廟公表示，猴子躲在頂端橫樑、斗拱等縫隙觀望，香蕉為第一偷竊目標，香蕉一定拿整串，若當時沒有香蕉也會偷其他水果、蛋糕壽桃等食物。

日前拍下猴子與受天宮「猴出沒注意」同框照的受天宮文宣陳鴻輝指出，往年冬天猴子較少出沒在受天宮，今年冬天則是天天來，牠們較常覓食有兩個時段，ㄧ是早上時段，另一個時段就是黃昏到傍晚，因此早上和黃昏到廟裡拜拜的香客，就要顧好自己的供品。另外，在廟埕、廣場、步道也要收好這些供品、食物，小心猴子就在你身邊。

