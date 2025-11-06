南投受虐老牛移居台南老牛之家怯生 園區母牛親迎順利進駐

南投1頭疑遭虐的黃牛被善心人士買下後，經南市議員李宗翰協助，今日進駐台南柳營老牛之家。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕南投1頭疑遭虐的黃牛被善心人士買下後，經南投縣議員王秋淑、南市議員李宗翰協助，今日進駐台南柳營老牛之家，公黃牛抵達老牛之家時原不太願意下車，經牽來園區內的母水牛到車旁迎接，黃牛順利進駐，整體狀況良好。

王秋淑原透過李宗翰安排希望黃牛進駐老牛之家，但因台南市老牛之家僅收容「台南牛」，經協調後，李宗翰決定接手撫養，南市議員謝舒凡協助完成醫療檢查後，順利讓黃牛進駐老牛之家安養。李宗翰表示，以1萬元的金額購入老牛，王淑秋議員再加碼1萬元，總計2萬元捐給老牛之家，提供後續照顧使用，期望老牛能被好好照顧。

南市農業局表示，依規定僅能接收台南本地牛隻，不過在確認老牛所有權轉移並完成檢驗後，提供合適空間予老牛安置，並持續追蹤健康情況。

南投1頭疑遭虐的黃牛今日進駐台南柳營老牛之家安養。(記者王涵平攝)

